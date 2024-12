VÍDEO: Na zona rural de Sena Madureira, igarapé transborda e moradores ficam isolados

Na manhã desta segunda-feira (16) os moradores do ramal do Nazário, em Sena Madureira, foram surpreendidos com a cheia repentina do igarapé Santana. Para se ter uma ideia, o volume de água foi tão grande que cobriu uma ponte de madeira e parte do ramal.

Desse modo, findou inviabilizando o tráfego de carros e motocicletas. Inclusive, impediu a passagem do carro que faz o transporte dos alunos. Tal igarapé fica localizado nas proximidades da propriedade do senhor Demar e da dona Marina.

Agora, os moradores vão esperar as águas baixarem para poder trafegar normalmente pelo ramal.

Confira o vídeo: