Vini Jr. é eleito melhor jogador do mundo no Fifa The Best

O melhor jogador de futebol do mundo voltou a ser brasileiro. Após 17 anos da premiação de Kaká, Vinícius Júnior foi coroado com o Fifa The Best em cerimônia realizada em Doha, no Catar, na tarde desta terça-feira, 17, pelo horário de Brasília.

A escolha pelo atacante revelado pelo Flamengo vem quase dois meses após a frustração do segundo lugar na Bola de Ouro, que ficou com Rodri, do Manchester City. Na ocasião, o brasileiro teve de se contentar com a segunda colocação, à frente de Jude Bellingham, também do Real Madrid.

Em sua temporada dos sonhos, Vini esteve em campo em 49 partidas e balançou as redes 26 vezes (24 pelo Real Madrid e duas pelo Brasil), além de ter contribuído com 11 assistências (nove pelo Real). As atuações levaram o clube espanhol Supercopa da UEFA, La Liga, Supercopa da Espanha e da Liga dos Campeões da Europa.

Ao receber o prêmio, Vini agradeceu aos companheiros de Real Madrid e Seleção Brasileira, familiares e, claro, o Flamengo, clube que o revelou. O discurso emocionante também relembrou a infância no Rio de Janeiro.

“Não sei por onde começar. Parecia tão distante chegar até aqui. Era uma criança que jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza e do crime. Poder chegar aqui é muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças, que acham que tudo é impossível, que não podem chegar até aqui”, disse o novo melhor jogador do mundo.