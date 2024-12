Vini Jr. marca e Real Madrid volta a vencer na Champions League

De volta ao caminho das vitórias. Após duas derrotas seguidas na Champions League, o Real Madrid bateu a Atalanta por 3 x 2 na tarde desta terça-feira (10/12). Com gol de Vinícius Jr., de volta de lesão, o time espanhol conquistou seu terceiro triunfo na competição europeia na casa dos italianos, no Estádio de Gewiss.

Com a vitória, o Real Madrid conseguiu subir na tabela e respira aliviado na 17ª posição da fase de liga da competição. Devido à boa campanha nas primeiras rodadas, a Atalanta segue na parte de cima da classificação, mesmo com a derrota, no 9° lugar.

Equilíbrio

Em duelo movimentado no primeiro tempo, o Real Madrid abriu o placar com Mbappé logo no início do jogo. O atacante francês aproveitou passe de Brahim Díaz para finalizar no canto direito de Carnesecchi e colocar o clube espanhol à frente no marcador.

A partida seguiu equilibrada com boas chances para a Atalanta. Aos 35 minutos, o Real Madrid precisou substiuir Mbappé, que sentiu lesão, por Rodrygo, e acabou levando o empate ao final da primeira etapa. Kolasinac sofreu pênalti, convertido por De Ketelaere para igualar o placar.

Vini Jr decide

De volta de lesão, Vinícius Jr iniciou o segundo tempo colocando o Real Madrid de volta à vantagem no marcador. O brasileiro aproveitou sobra para afundar a bola na rede do goleiro italiano. Logo na sequência, o clube Merengue ampliou o placar com Bellingham, que marcou o terceiro gol da equipe após belo lançamento de Vini.

Apesar da vantagem expressiva do Real, a Atalanta não se abateu e correu atrás do placar na segunda etapa. Com Lookman, o time italiano chegou a descontar o placar e marcou o segundo gol na partida aos 20 minutos.

O jogo seguiu movimentado, com boas oportunidades para os dois lados. Nos pés de Rodrygo, o Real Madrid chegou perto de alcançar o quarto gol, enquanto a Atalanta exigiu de Courtois em finalização cruzada de Retegui. O equilíbrio se manteve, mas não resultou em nenhum gol, e a partida terminou em 3 x 2 para o clube espanhol.