A Revista Viva Acre será lançada na noite desta quarta-feira (18), em evento exclusivo na capital acreana, Rio Branco, no Hotel Diff, às 19h, onde o conteúdo da revista será apresentado de maneira antecipada e exclusiva aos presentes.

O periódico funciona como uma grande vitrine para o estado do Acre, mostrando sua cultura, riquezas naturais, história e as peculiaridades do povo acreano, para aqueles que tem vontade de conhecer as terras locais, e será lançado trimestralmente, tendo assim quatro edições anuais.

“Somos mais do que uma revista; somos um espaço de encontro para celebrar o Acre e seus inúmeros talentos. Em nossas páginas, os leitores encontrarão matérias que exploram a gastronomia local, os esportes que movimentam a comunidade, a diversidade cultural que nos define e o espírito empreendedor que move a economia do estado. Também trazemos reflexões sobre temas de saúde, moda, comportamento e eventos sociais, sempre com um olhar atento às necessidades e interesses de nossa sociedade”, diz a equipe da revista.

A equipe se coloca ainda como uma revista que, para além de informar, celebra as especificidades acreanas, com valorização do que é produzido no estado, nos mais diversos âmbitos.

“Cada edição trará uma janela para o Acre, onde a natureza exuberante convive com um povo criativo, resiliente e cheio de sonhos. Convidamos você a fazer parte dessa jornada conosco. Seja lendo, apoiando ou contribuindo, queremos que a VIVA Acre seja uma extensão de nossa comunidade, refletindo o orgulho de ser acreano e o desejo de construir um futuro ainda mais promissor”.

Além disso, a equipe destaca que será um produto multi-plataforma, podendo ser consumida de maneira digital, em redes sociais, e também com aplicativo próprio. Além disso, ele será distribuído de maneira gratuita, entregando diversas facetas do estado.