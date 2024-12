“Terão um presidente que vai andar muito pelos municípios”, diz Nicolau sobre 3º mandato na Aleac

Eleito presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para o biênio 2025/2026, o deputado Nicolau Júnior assume seu terceiro mandato a partir de fevereiro do ano que vem, quando a Casa do Povo retornar do recesso parlamentar.

Em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet, nesta sexta-feira (13), durante sessão solene que concede títulos e moções a diversas lideranças do Estado, o deputado disse que está com muito otimismo para 2025.

“O coração está tranquilo porque essa já é a terceira vez que assumo essa missão, graças a Deus, aos meus colegas e ao trabalho que realizamos ali dentro da casa. Agradeço aqui ao Luiz [Gonzaga], que vem fazendo um excelente trabalho como presidente da Casa. Com certeza é uma emoção que vamos ter agora dia 1º, porque vamos retornar à presidência, com mais experiência, amor no coração, para fazer o melhor por esse estado. Vamos lutar para fazer o melhor pelo nosso povo, nessa boa relação com o Governo do Estado. Queremos um Acre melhor, que possa sonhar mais”, destacou.

Questionado sobre como será sua postar nesse novo mandato, Nicolau disse que pretender percorrer todo o Estado com mais frequência.

“A população pode ter certeza: vamos ter uma assembleia muito mais participativa, que vai estar nos municípios. Pode ter certeza que vocês vão ter um presidente andando muito mais, porque o Luiz andou muito, mas vocês vão ter um Nicolau andando pelos nossos municípios, conversando com nossos prefeitos. O parlamento tem que chegar às nossas comunidades”, acrescentou.

Nesta quinta-feira (12), durante a última sessão do ano, a Mesa Diretora refez a eleição que deu vitória a Nicolau em julho deste ano, seguindo recente orientação do Supremo Tribunal Federal (STF).