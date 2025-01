12 jogos de faroeste para jogar e se divertir com o ‘bangue-bangue’:

Os jogos de faroeste com muito “bangue bangue” passaram a receber uma legião de fãs após o sucesso atingido principalmente com os títulos da franquia Red Dead, desenvolvido pela Rockstar Games. No entanto, esse gênero já vem recebendo reconhecimento há muito tempo, graças a popularização de filmes e séries do Velho Oeste nos anos 90. Afinal, games envolvendo tiroteio, mundo aberto e um enredo bem feito relacionando xerifes e rebeldes em busca de vingança é a fórmula perfeita para um bom jogo western.