“A justiça é para cidadão de bem e não para proteger os criminosos”, diz deputado sobre ‘maníaco do horto’

“Essa situação de liberação de presos perigosos está sendo recorrente no estado do Acre, não é o primeiro caso. Esse é mais um de muitos ouros casos”, destacou o Deputado Federal Coronel Ulysses Araújo, sobre a repercussão do caso de Guilherme Silva da Cruz que atacou uma mulher no horto florestal, a agrediu, arrastou para área de mata e depois que ela desmaiou, o criminoso enrolou a alça de sua bolsa em seu pescoço, no último sábado.

O vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado, na Câmara Federal, Coronel Ulysses, do União Brasil, disse que conversou com jornalistas da área policial no estado, onde o acusado, em off, teria assumido que mentiu sobre o abuso e tortura por parte da polícia militar no ato de sua prisão, só para ser liberado na audiência de custódia.

“Esse criminoso, esse bandido, relata que inventou essa história para tentar tirar o foco do crime que ele cometeu e jogar o foco encima dos policiais militares, e a justiça cai nessa conversa fiada, e sabe que isso é mentira”, enfatiza Ulysses.

No vídeo o parlamentar diz que vai pedir informações para TJAC-Tribunal de Justiça do Acre e também para o Ministério Público para saber o que está acontecendo no estado.

“O que está acontecendo no Acre em relação as audiências de custódia e essas liberações de maneira reiterada e deliberada? Nós não vamos permitir que nossos policias sejam perseguidos e sejam taxados como torturadores ou como criminosos, quando eles estão no devido cumprimento do seu dever legal, servindo, protegendo e cuidando da sociedade, porque e a justiça é para o cidadão de bem e para proteger aqueles que mais precisam e não para proteger os criminosos” destacou.

Coronel Ulysses finalizou seu vídeo dizendo que a sociedade não pode mais admitir que a polícia prenda e a justiça continue soltando o criminoso, diante de tanta violência em todo o país e principalmente do Acre.

Entenda: Justiça decreta prisão de homem que tentou estuprar mulher no Horto Florestal

O deputado Federal e policial militar, coronel Ulysses Araújo apresentou um PL que obriga juízes a decretar prisão preventiva em certos casos. O projeto foi aprovado em dezembro do ano passado na Câmara Federal e segue para o senado.

Segundo o texto da PL, se houver indícios fundamentados de existência e autoria do crime, o juiz deverá negar liberdade provisória com ou sem medidas cautelares também se o agente: for reincidente; já tiver sido preso em flagrante por mais de uma vez e solto após audiência de custódia; portar ilegalmente arma de fogo de uso proibido ou restrito; ou em outras situações previstas na lei.

“Agora nós vamos trabalhar para ser aprovado no senado, ainda nesse primeiro semestre. Então provavelmente a gente vai conseguir que essa lei esteja totalmente aprovada, o que é um ganho pra gente. Esse projeto está sendo considerado, na Câmara Federal, como um dos mais importante dos últimos 5 anos”, finalizou Ulysses.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DE0JHtfPHXv/?igsh=MTZpaTh6cWFjZnc1dw%3D%3D