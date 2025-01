A um dia da posse de Trump, Washington declara emergência por frio extremo

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, declarou estado de emergência devido ao clima frio extremo na cidade neste domingo (19), em uma postagem no X.

“19 de janeiro de 2025: Uma Emergência de Clima Frio está ATIVADA. As temperaturas estarão perigosamente baixas durante a noite”, a prefeita escreveu.

O anúncio acontece um dia antes do presidente eleito Donald Trump tomar posse no Capitólio dos EUA, em Washington.

Anteriormente a prefeita havia anunciado um alerta de hipotermia para a população devido às baixas temperaturas na cidade.

“Está frio e vai ficar ainda mais frio hoje em DC. Se precisar sair, vista-se bem e use camadas de roupa”, Bowser postou no X.

Posse de Trump será em local fechado

A posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, será transferida para um local fechado devido às temperaturas perigosamente baixas projetadas para capital do país, Washington, D.C., para esta segunda-feira (20).

Trump disse em uma publicação nas redes sociais na sexta-feira (17) que o discurso de posse, juramento e outros ritos da cerimônia serão feitos na rotunda do Capitólio, a sede do Congresso americano, por causa do frio extremo.

Qual foi a última posse presidencial nos EUA em local fechado?

A última posse presidencial nos Estados Unidos a ser feita em local fechado foi a do segundo mandato de Ronald Reagan, em 21 de janeiro de 1985, também devido ao frio.

A temperatura externa ao meio-dia naquele dia era de -13 ºC. A mínima da manhã era de -20 °C, e a máxima diurna era de -8 ºC. As sensações térmicas durante a tarde estavam na faixa de -23 °C a -28 °C.

Reagan fez o juramento de posse dentro da rotunda do Capitólio. O desfile de posse foi cancelado naquela ocasião.