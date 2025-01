Abacaxi gigante de cidade do Acre pode ir parar no Guinness Book; entenda

Durante uma reunião realizada na quarta-feira, 22, a Secretaria de Turismo de Tarauacá comunicou ao governo do Acre que pretende registrar o abacaxi de Tarauacá no livro dos recordes, o Guinness Book, como forma de reconhecer o fruto como um importante símbolo da cidade.

A iniciativa surgiu a partir de um encontro que discutiu ações para impulsionar o turismo em Tarauacá, cidade do Acre conhecida pela produção de abacaxis gigantes e por seus diversos festivais indígenas.

“Queremos levar o nosso abacaxi para o Guinness Book, esse símbolo da nossa cidade, e com certeza vamos conseguir, porque é, sim, o maior abacaxi do mundo”, afirmou Yonara Machado, secretária de Cultura, Desporto e Turismo de Tarauacá.

Yonara destacou que o município já integra o Mapa do Turismo Brasileiro do governo federal e enfatizou o retorno de festividades culturais, como as programações de teatro e Carnaval. Além disso, ressaltou a riqueza e a diversidade cultural do município, bem como os festivais indígenas que atraem um grande número de turistas.

Em novembro do ano passado, um abacaxi gigante de Tarauacá fez sucesso na Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), no Rio Grande do Sul. Com 8,5 kg, o abacaxi impressionou a representante da Naturallis Turismo, de São Paulo, Olívia Minatti, de 75 anos: “É maravilhoso, nossa! Nunca tinha visto igual. É lindo de se ver”, disse.