Acidente na Ponte Metálica bloqueia trânsito por 2 horas na fronteira do Acre; motorista estava aparentemente embriagado

Na madrugada deste domingo (26), um acidente de trânsito na ponte José Augusto, conhecida como Ponte Metálica, que liga os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, na fronteira do Acre, deixou o tráfego interrompido por cerca de duas horas. O caso ocorreu por volta de 0h e envolveu um veículo Ford Focus, de placa NAD-6499, registrado em Rio Branco.

De acordo com informações preliminares, o carro era conduzido por um jovem identificado como Wellington, que perdeu o controle do veículo no início da ponte, no lado de Epitaciolândia. O automóvel colidiu nas ferragens das laterais da estrutura, ficando atravessado na pista e bloqueando o trânsito.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local para organizar o tráfego e acompanhar os procedimentos. O motorista foi conduzido para a realização de exames de alcoolemia e outras substâncias. Conforme informado pelas autoridades, o resultado apontou infração ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da condução de veículos sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas.

O jovem, segundo pessoas próximas, estaria emocionalmente abalado devido a questões pessoais, incluindo a ida de sua namorada para o programa Mais Médicos, algo que ele também pretendia realizar. O veículo envolvido no acidente não era de sua propriedade.

Após a remoção do automóvel por meio de um guincho, o tráfego na ponte foi normalizado. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

