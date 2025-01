Acre investe R$ 200 milhões por ano na educação especial e amplia ações para inclusão escolar

Durante abertura do Seminário de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, realizado na capital acreana, o secretário de Educação, Aberson Carvalho, reforçou o compromisso do Governo com a área e destacou o investimento anual de R$ 200 milhões na educação especial.

O evento reuniu mais de 500 educadores de todas as regionais do estado, reafirmando a importância de ações que garantam os direitos e a autonomia de alunos com necessidades educacionais especiais.

Atualmente, o estado do Acre conta com 2.200 profissionais contratados exclusivamente para atuar no ensino especial. Além disso, o governo deve ampliar o quadro de servidores com realização de concurso público em 2025.

Os R$ 200 milhões aplicados anualmente são destinados à ações que vão desde o acompanhamento pedagógico individualizado até a aquisição de recursos tecnológicos e materiais adaptados para facilitar o aprendizado dos estudantes. O objetivo é combater o capacitismo no ambiente escolar e assegurar que cada aluno tenha a oportunidade de desenvolver sua autonomia.