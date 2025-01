Acre registra aumento de 15,4% no número de turistas internacionais em 2024

O ano de 2024 foi marcante para o setor de turismo no Brasil, com a entrada de mais de 6,657 milhões de turistas internacionais. No Acre, o aumento também foi considerável.

Só em 2024, 19,8 mil turistas internacionais vieram ao Estado, um aumento de 15,4% em comparação com o ano anterior.

Somente em dezembro, 1.714 estrangeiros passaram pelas belezas naturais e culturais da região. O ministro do Turismo, Celso Sabino, comentou sobre o impacto das ações realizadas pelo Ministério do Turismo e a Embratur para atrair visitantes internacionais.

“Esse aumento é reflexo do trabalho conjunto para promover o Brasil no exterior, valorizando nossa diversidade cultural, paisagens e gastronomia”, afirmou.

O estado oferece aos turistas uma experiência única, com atrações como o Parque Nacional da Serra do Divisor, o Mercado Velho de Rio Branco e a Ponte Metálica Juscelino Kubitschek, em Rio Branco. O Parque é conhecido pela sua biodiversidade e trilhas desafiadoras, enquanto o Mercado Velho é um ícone histórico, onde os visitantes podem vivenciar a cultura local e saborear pratos típicos. Já a Ponte Metálica oferece vistas espetaculares do rio Acre, tornando-se um ponto obrigatório para quem passa pela capital.