Acre registrou nova morte por Covid na última semana epidemiológica de 2024, diz boletim

O Acre registrou a 13ª morte por Covid-19 de 2024 na última semana epidemiológica do ano, a SE 50, entre os dias 8 e 14 de dezembro, mais especificamente.

VEJA MAIS: Quase 700 casos de Covid foram registados no Acre em apenas três semanas; aumento é de 2557%

A informação foi dada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio de boletim epidemiológico. Na SE anterior, a de número 49, o Acre havia alcançado a marca de 12 óbitos pela doença.

Nas últimas semanas do ano, a Sesacre informou que houve um avanço expressivo no número de casos de Covid, o que fez com que a demanda pela vacina contra o vírus também aumentasse em todo o estado. Mesmo com a alta procura pela imunização, a vacinação de pessoas que fazem parte dos grupos de risco ainda é baixa, destacou o órgão.

Apesar do aumento dos casos, até o momento, nenhum deles evoluiu para grave e não há superlotação dos leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Casos de Covid em 2024

Desde o início da pandemia até o momento, foram notificados 403.263 casos, com 169.893 confirmados e 2.085 óbitos. Só em 2024, foram 2.410 casos confirmados e 13 óbitos.

Durante a semana epidemiológica 50, 182 novos casos de infecção foram registrados.

“Após a ampliação da vacinação, observou-se uma diminuição significativa no número de casos graves e óbitos em 2023 e 2024”, diz o boletim.

Em 2024, a maioria dos casos confirmados está na faixa etária de 30 a 39 anos para o sexo feminino e de 40 a 49 anos para o sexo masculino, com uma maior proporção de casos no sexo feminino (63,6%). A maior proporção de casos positivos é de pessoas pardas (65,0%), seguidas por brancas (11,2%) e amarelas (10,7%).