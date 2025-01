A Covid-19 voltou a chamar atenção na capital acreana, devido à alta no número de casos registrados nas últimas semanas, em especial no mês de dezembro de 2024. É isso que apontam os dados da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

A semana epidemiológica 49, que compreende entre os dias 1 e 7 de dezembro, quando foram registrados 26 novos casos, no período seguinte, o número subiu para 182. Já na semana de número 51, os novos registros chegaram a 691, o que representa um aumento de pouco mais de 2557% entre as semanas 49 e 51.

Durante todo o período já analisado do ano de 2024, foram registrados 2.410 novos casos e 13 mortes em decorrência da doença. É importante destacar que as informações referentes à semana epidemiológica 52, que compreende entre 22 e 28 de dezembro, ainda não foram contabilizadas.

VEJA MAIS: Cresce a procura por vacina contra a Covid no Acre, mas grupos de risco não se vacinam

Na Semana Epidemiológica 49 foram registrados 26 novos casos, na semana seguinte foram 182 novos casos. Já na Semana Epidemiológica 51, a última ser divulgada pela Sesacre, houve o registro de 691 novas infecções confirmadas.

Isso significa que a taxa de crescimento ficou 25 vezes acima do registrado na primeira semana de dezembro.

Ao longo do ano, foram confirmados 2.410 novos casos e 13 mortes pela doença. Os dados são dos boletins da Sesacre, correspondentes as semanas epidemiológicas (SE) 49 e 51, que terminou no último dia 21.

VEJA: Médica alerta para aumento de casos de Covid no Acre com possível nova cepa e sintomas diferentes

Como meio de enfrentar esse aumento abrupto, a Sesacre solicitou ao Ministério da Saúde o envio de 15 mil doses de vacina ao estado, que devem chegar na próxima quinta-feira (2).

Até o momento os registros acerca da vacinação contra a Covid-19 são os seguintes: 634.346 tomaram duas doses do imunizante, 348.361 três doses e 85.538 tomaram quatro doses.