Acre terá concorrência de 54 candidatos por vaga do concurso para perito médico federa

O concurso para perito médico federal, organizado pelo Cebraspe, registrou 22.039 inscrições em todo o Brasil. A Região Norte recebeu 2.828 candidatos para disputar 54 vagas iniciais, demonstrando grande interesse na área e reforçando a importância do serviço médico pericial na região.

O Pará lidera o número de inscritos no Norte, com 31 candidatos por vaga, seguido por Amazonas e Amapá (25) e Rondônia (21). A distribuição das vagas foi feita com base na demanda regional, priorizando estados com maior tempo de espera por perícias médicas. O Acre terá, segundo do INSS, uma concorrência de 54 candidatos por vaga.

As provas objetivas estão previstas para 16 de fevereiro e serão aplicadas em todas as capitais. Em breve, o Cebraspe divulgará os locais de prova. Caso o governo autorize o cadastro reserva, dobrando o número de vagas, o Norte passará a contar com 108 oportunidades.

Além do Norte, o concurso também priorizou o Nordeste, que recebeu a maior quantidade de vagas iniciais (159). No Sudeste, estados como São Paulo e Rio de Janeiro registraram as maiores concorrências, com até 275 candidatos por vaga.

Número de Candidatos por Vagas Possíveis, com o Cadastro de Reserva (n=500) Acre 54 Alagoas 30 Amapá 25 Amazonas 25 Bahia 48 Ceará 35 Distrito Federal 157 Espírito Santo 72 Goiás 62 Maranhão 25 Mato Grosso 21 Mato Grosso do Sul 42 Minas Gerais 77 Pará 31 Paraíba 66 Paraná 66 Pernambuco 50 Piauí 28 Rio de Janeiro 249 Rio Grande do Norte 66 Rio Grande do Sul 86 Rondônia 21 Roraima 44 Santa Catarina 96 São Paulo 275 Sergipe 30 Tocantins 30 Brasil 44

Fonte: Ministério da Previdência