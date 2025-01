A jogadora de futebol, Valéria Paula, tem 31 anos e será a nova atacante do Grêmio para a temporada 2025, após sair do América Mineiro. Na temporada 2024, ela marcou sete gols em 22 jogos pelo antigo clube. Durante entrevista à Rede Amazônica, na quinta-feira (9), ela falou sobre a mudança de clube e os novos desafios que estão pela frente para os próximos meses.

“Depois de um bom ano no América, agora um novo desafio no Grêmio, que é uma camisa pesada. Tô motivada, tô feliz e as expectativas são as melhores. Muito trabalho, muita dedicação como em todos os outros clubes, preparada psicologicamente, me preparando fisicamente”, contou.

Sobre o ano no clube mineiro, ela revela que mesmo sem títulos, tendo ficado com o vice-campeonato estadual e em 10º lugar no campeonato brasileiro. “Foi um ano feliz. Eu fiz grandes jogos, fiz gols importantes, inclusive um deles ficou concorrendo ao gol do campeonato. Nós conseguimos o nosso objetivo que era manter o América na elite, fomos vice-campeões do Campeonato Mineiro. Foi um ano muito bom considerando as metas e objetivos que tínhamos para a temporada”, explicou.

O novo grande objetivo de sua carreira é chegar até a seleção brasileira e vestir a amarelinha.

“Um passo a mais e um passo importante. Todo atleta que trabalha visando sempre a seleção brasileira e eu não sou diferente. É um objetivo meu, um sonho desde criança vestir a camisa da seleção brasileira. Acredito que isso é trabalho. Acho que você trabalhando, você se dedicando, acredito que uma hora vai chegar, se não chegar tudo bem, mas eu tenho fé em Deus que vai chegar. Com certeza vou vestir essa camisa”, afirmou.

Durante sua carreira, Valéria já passou por outros grandes clubes do país, como o Botafogo nos anos de 2022 e 2023, onde foi campeã carioca. A atacante também foi campeã cearense em 2018 pelo Ceará.

A carreira da atacante se iniciou no estado do Acre, na Assemurb, passando pelo Atlético Acreano, XV de Piracicaba, 3B da Amazônia, Vitória-PE no Brasil e Torreense, Atlético Ouriense e Länk Vilaverdense de Portugal.