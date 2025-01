Acusado de esfaquear e matar homem em situação de rua em Rio Branco vira réu

Luan da Silva Maciel responderá na Justiça pelo assassinato de Quenderson Cabral da Silva, de 29 anos. O juiz Robson Aleixo, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre (MPAC), tornando Luan réu no processo.

O homicídio aconteceu no dia 6 de outubro de 2024, em uma praça no Bairro da Base, em Rio Branco. De acordo com a denúncia, Luan e Quenderson, que vivia em situação de rua, teriam discutido por questões relacionadas ao consumo de drogas.

Durante o desentendimento, Luan teria utilizado uma faca para atingir a vítima, causando sua morte antes mesmo da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o crime, Luan fugiu do local, mas foi capturado no dia seguinte por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em uma casa no bairro Seis de Agosto e confessou o assassinato durante seu depoimento na delegacia. Com a aceitação da denúncia, o processo agora avança para uma nova etapa.