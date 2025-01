Acusado de roubo é submetido a disciplina de facção e consegue fugir pelo Rio Acre

Cristian Francalino da Silva, de 23 anos, foi vítima de agressão física a golpes de ripa na tarde desta terça-feira (31), após ser submetido a uma “disciplina” imposta por uma organização criminosa. O fato ocorreu dentro de uma residência no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de moradores, Cristian caminhava em via pública quando foi inesperadamente abordado por cerca de 15 criminosos não identificados. Portando ripas, os agressores levaram a vítima até uma casa abandonada que fica nas proximidades do Rio Acre.

Durante a sessão de espancamento, Cristian foi levado para a beira do Rio Acre, onde seria morto. No entanto, enquanto a maioria dos agressores deixou o local, em um descuido dos que ficaram, a vítima se jogou de um barranco e caiu no rio.

Os faccionados acreditaram que o jovem iria se afogar e morrer, já que ele estava com o braço direito quebrado, um corte profundo na nuca, muitos hematomas nas costas e dores intensas no fêmur direito. Contudo, Cristian conseguiu nadar, saiu pelo bairro da Base e caminhou até encontrar o pai e uma prima, que estavam na rua Benjamin Constant, próximo a uma farmácia ao lado do Palácio do Governo do Estado do Acre.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada para prestar socorro. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam Cristian ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar não foi acionada, e a Polícia Civil não investigará o caso.