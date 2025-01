Adolescente de 16 anos morre após levar bolada durante partida de futebol

Um adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por uma bolada na zona rural do município de Maués (distante 276 quilômetros da capital). O incidente ocorreu durante uma competição de pênaltis na comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, localizada no Rio Mucura, na noite do último domingo (5).

De acordo com testemunhas, o torneio acontecia de forma tranquila. A vítima, que atuava como goleiro, foi prontamente socorrida pelas pessoas presentes no local, mas não resistiu.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento que o adolescente leva a bolada. A morte chocou a comunidade local e deixou familiares e amigos em luto.

Veja vídeo: