Adolescente escapa da morte após motocicleta cair em barranco no interior do Acre

Um adolescente ficou ferido após a motocicleta que ele conduzia derrapar e cair em um barranco no bairro Vitória, no município de Sena Madureira, interior do Acre, neste sábado (25).

Segundo testemunhas, a vítima conseguiu escapar porque se segurou em uma parte superior do barranco e não chegou a cair sobre o boieiro que tem no local.

“A moto caiu lá dentro de quebrou o lado todinho. Se ele cai, ele tinha morrido. Isso aí tá feio. Nunca fizeram um serviço. Com as chuvas, cada vez ele quebra mais”, disse uma moradora ao ContilNet.

ASSISTA: