“Ainda Estou Aqui” é indicado ao BAFTA na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa

“Ainda Estou Aqui” é oficialmente um dos concorrentes ao prêmio BAFTA na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A Academia Britânica de Cinema e Televisão divulgou nesta quarta-feira, 15, a lista de indicados, contemplando o longa de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello, e com participação especial de Fernanda Montenegro e grande elenco. O filme compete na principal premiação do cinema britânico com outros quatro títulos, e o resultado será revelado na cerimônia de premiação, no dia 16 de fevereiro.

Esta é a décima indicação de Walter Salles ao BAFTA. Em 1999, “Central do Brasil” foi eleito o Melhor Filme em Língua Não Inglesa, e em 2002, “Abril Despedaçado” foi indicado na mesma categoria. “Diários de Motocicleta”, que em 2004 ganhou sete nomeações, e recebeu os prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Trilha Sonora para Gustavo Santaolalla.

“Essa é uma indicação que faço questão de compartilhar com Alfonso Cuarón, que abraçou ‘Ainda Estou Aqui’ e conduziu um debate fundamental que tivemos numa sessão em Londres. Estava apreensivo em relação à indicação no BAFTA. ‘Diários de Motocicleta’ e ‘Central do Brasil’ foram indicados porque ambos os filmes ficaram meses em cartaz na Inglaterra antes da votação. Ao contrário, ‘Ainda Estou Aqui’ é um dos poucos filmes concorrentes que ainda não está disponível nas salas de cinema na Inglaterra, e só estreia lá em fevereiro. Os votantes do BAFTA, mais de 900 pessoas, só podem acessar o filme por um aplicativo. Fazer com que as pessoas vejam o filme nessas condições é um desafio. E numa pequena tela, o impacto é sempre menor. Esse é o mesmo desafio que teremos no Oscar, aliás,” analisa Walter Salles.

A ponderação é compartilhada pelo produtor Rodrigo Teixeira, da RT Features, que afirmou ainda que “os críticos ingleses viram o filme no London Film Festival, e graças a isso, ele também foi selecionado para o prêmio London Critics Circle Film Awards para Melhor Filme em Língua Não Inglesa”.

“Ainda Estou Aqui” tem lançamento nos cinemas britânicos marcado para o dia 21 de fevereiro, e inicia neste fim de semana sua carreira internacional em vários países. Na França, onde é distribuído pela StudioCanal, o longa chega hoje, dia 15, a 180 salas, com ampla aprovação da crítica local. Amanhã, dia 16 é a vez da estreia nos cinemas de Portugal, com 55 cópias. Nos Estados Unidos, o filme chega no dia 17 aos cinemas de Nova York e Los Angeles, em lançamento reduzido com expansão prevista para o dia 23 em San Francisco, Chicago e Washington DC; no dia 30 estreia em Boston, Philadelphia, Dallas, Austin, Minneapolis, Denver, Seattle, chegando a 500 salas no dia 7 de fevereiro. O filme está pré-indicado na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar e o anúncio dos finalistas será feito no dia 23 de janeiro.

No circuito brasileiro, o desempenho nas bilheterias segue forte. Após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, o filme passou a ocupar 450 salas e teve um aumento de mais de 200% no público registrado durante o fim de semana. “Ainda Estou Aqui” já soma um público de 3,4 milhões de espectadores em 10 semanas de exibição.

No domingo, “Ainda Estou Aqui” recebeu o Prêmio FIPRESCI de Melhor Filme Internacional no 36º Festival Internacional de Cinema de Palm Springs e na premiação da Associação de Críticos de Porto Rico, que também concedeu a Fernanda Torres o segundo lugar na categoria de Melhor Atriz.

A lista de prêmios já conquistados pelo filme inclui Melhor Roteiro, no 81º Festival de Veneza, onde teve seu lançamento mundial, e quatro prêmios de Melhor Filme do Júri Popular: na 48ª Mostra de S. Paulo; no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá; no Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos; e no Festival de Pessac, na França, onde também recebeu o Prêmio Danielle Le Roy, dado pelo júri jovem. A atriz Fernanda Torres também foi eleita Melhor Atriz em Filme Internacional pelo The Critics Choice Awards, na seção Latino Cinema & Television, e ficou em segundo lugar, ao lado de Demi Moore, no prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles. A produção venceu ainda o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no New Mexico Critics Awards 2024 e recebeu uma menção honrosa como um dos cinco melhores longa metragens internacionais do ano no National Board of Review Awards, nos Estados Unidos.

O longa foi eleito o melhor filme de 2024 pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ), foi um dos 20 títulos selecionados pela BBC para a prestigiosa lista de melhores filmes de 2024 e foi reconhecido pela revista Hollywood Reporter – importante publicação sobre a indústria do entretenimento – como um dos dez melhores filmes de 2024. “Ainda Estou Aqui” também foi indicado a Melhor Filme pela Internacional Utah Film Critics Association, e Melhor Filme em Língua Estrangeira no North Carolina Film Critics Association Awards. E recebeu as indicações de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz em Filme de Drama, para Fernanda Torres, no Satellite Awards, premiação concedida pela Academia Internacional de Imprensa.

SINOPSE

Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice – cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas – é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país.

ELENCO

A FAMÍLIA Eunice Paiva Fernanda Torres Fernanda Montenegro Rubens Paiva Selton Mello Veroca Valentina Herszage Maria Manoella Nalu Barbara Luz Gabriela Carneiro da Cunha Eliana Luiza Kosovski Marjorie Estiano Marcelo Guilherme Silveira Antonio Saboia Babiu Cora Mora Olivia Torres Maria José Pri Helena OS AMIGOS Felix Humberto Carrão Fernando Gasparian Charles Fricks Dalva Gasparian Maeve Jinkings Helena Gasparian Luana Nastas Laura Gasparian Isadora Ruppert Baby Bocayuva Dan Stulbach Dalal Achcar Camila Márdila Raul Ryff Daniel Dantas Beatriz Ryff Helena Albergaria Lino Machado Thelmo Fernandes Martha Carla Ribas Pimpão Caio Horowicz Cristina Maitê Padilha Reinaldo Felipe Barreto

FICHA TÉCNICA

Diretor: Walter Salles

Roteiro: Murilo Hauser e Heitor Lorega

Direção de Fotografia: Adrian Teijido

Montagem: Affonso Gonçalves, ACE

Direção de Arte: Carlos Conti

Figurino: Cláudia Kopke

Música: Warren Ellis

Som Direto: Laura Zimmerman

Mixagem de Som: Stéphane Thiébaut

Caracterização: Luigi Rocchetti

Maquiagem: Marisa Amenta

Efeitos Especiais: Claudio Peralta

Preparação de Elenco: Amanda Gabriel

Casting: Letícia Naveira

Produtora Delegada: Lili Nogueira

Produtora Associada: Daniela Thomas

Produtores Executivos: Guilherme Terra, Thierry de Clermont-Tonnerre, Lourenço Sant’anna, Renata Brandão, Juliana Capelini, David Taghioff, Masha Magonova

Produtores: Maria Carlota Bruno, Rodrigo Teixeira, Martine de Clermont-Tonnerre

Produtoras: VideoFilmes, RT Features e MACT Films

Coprodutoras: ARTE France Cinéma, Conspiração, Globoplay

Baseado no livro “Ainda Estou Aqui”, de Marcelo Rubens Paiva

Apoio: Projeto Paradiso

Distribuição: Sony Pictures

WALTER SALLES | Diretor

Walter Salles é um cineasta brasileiro. Seus primeiros documentários “Krajcberg, o Poeta dos Vestígios” (1986) e “Socorro Nobre” (1995), ganharam prêmios em vários festivais, incluindo o Fipa d’Or de melhor documentário (França) e o prêmio do público no Festival dei Popoli. “Terra Estrangeira” (1995), codirigido por Daniela Thomas, foi selecionado para o Festival de San Sebastián e vencedor do prêmio de público no Rencontres de Cinéma de Paris. “Central do Brasil” (1998) recebeu mais de 50 prêmios nacionais e internacionais, entre eles o Urso de Ouro de melhor filme e o Urso de Prata de melhor atriz para Fernanda Montenegro no Festival de Berlim, além do Bafta da Academia Britânica e o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. “Diários de Motocicleta” (2004) foi ganhador de mais de 20 prêmios internacionais, entre eles o Bafta de melhor filme estrangeiro e melhor trilha sonora, prêmio da Associação de Críticos de Londres, prêmio do público no Festival de San Sebastián e o Oscar® de melhor música original.

Em 2008, “Linha de Passe”, codirigido por Daniela Thomas, ganha o prêmio de melhor atriz para Sandra Corveloni no Festival de Cannes. Walter Salles recebeu o prêmio Robert Bresson pelo conjunto da obra no Festival de Veneza de 2009. Em 2020, Salles recebeu o prêmio Fiaf, da Federação Internacional de Arquivos de Filmes, mais importante rede internacional de cinematecas e arquivos de filmes do mundo, pelo seu trabalho em prol da memória cinematográfica brasileira.

FERNANDA TORRES | Eunice Paiva

Atriz, escritora, colunista e roteirista, Fernanda Torres é considerada uma das grandes artistas de sua geração. Com carreira no teatro, no cinema e na televisão, Fernanda Torres estreou como atriz aos 13 anos e, aos 40, como escritora.

Começou no cinema aos 16 anos em “Inocência”, dirigido por Walter Lima Junior, e atuou em diversos filmes que marcaram o renascimento do cinema brasileiro a partir dos anos 90. Em 2007, começou a escrever colunas para jornais e revistas. Em 2014, publicou seu primeiro romance, “Fim”, que foi traduzido para sete idiomas e transformado em série para o streaming.

SELTON MELLO | Rubens Paiva

O ator e diretor Selton Mello está comemorando 40 anos de carreira. Ao longo desses anos conquistou o público, a crítica e premiações ao redor do mundo com trabalhos memoráveis, como “O Auto da Compadecida”, “Meu Nome Não é Johnny”, “Lavoura Arcaica”, “O Palhaço”, “Lisbela e o Prisioneiro” e “O Cheiro do Ralo”. Na TV, brilhou em papéis inesquecíveis, em “Ligações Perigosas”, “A Mulher Invisível”, “Os Maias”, “Os Aspones” e “Caramuru – A Invenção do Brasil”. Realizou três filmes como cineasta, com destaque para “O Palhaço”, sucesso de bilheteria premiado em mais de 50 festivais de cinema nacionais e internacionais, sendo também o filme representante do Brasil ao Oscar® de melhor filme estrangeiro de 2013. Em “O Filme da Minha Vida”, Selton acumulou as funções de ator, diretor e roteirista. Baseado na obra do chileno Antonio Skármeta (de “O Carteiro e o Poeta”), estrelado pelo astro francês Vincent Cassel, “O Filme da Minha Vida” teve sua estreia no Festival de Roma e seguiu viagem pelo mundo recebendo o reconhecimento de festivais e críticas por onde passou. Por conta de seu desempenho internacional, Selton passou a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar®. Selton também é diretor e ator da premiada e aclamada série “Sessão de Terapia”, que conta com cinco temporadas.

VIDEOFILMES | Produtora

Criada pelos irmãos Walter Salles e João Moreira Salles em 1986, a VideoFilmes é uma produtora independente considerada referência pelo conjunto de seus trabalhos. A produtora já realizou mais de 100 projetos de filmes de ficção, documentários, séries, programas para TV, coproduções nacionais e internacionais. Dentre suas produções estão sete documentários do mestre Eduardo Coutinho, incluindo “Jogo de Cena”, “Edifício Master” e “Últimas Conversas”. “Central do Brasil” e “Linha de Passe”, de Walter Salles; “Santiago” e “No Intenso Agora”, de João Moreira Salles; filmes de diretores como Sérgio Machado (“Cidade Baixa”), Karim Aïnouz (“Madame Satã”, “O Céu de Suely” e “Marinheiro das Montanhas”), Flavia Castro (“Deslembro”) e Eryk Rocha (“Transeunte” e “Breve Miragem de Sol”). A trajetória da VideoFilmes é marcada pela conquista de mais de 400 prêmios internacionais, entre eles o Urso de Ouro e Urso de Prata no Festival de Berlim, a Palma de Ouro de melhor atriz em Cannes (“Linha de Passe”), Globo de Ouro, dois prêmios Bafta, além de oito indicações e um Oscar® por suas produções e coproduções.

RT FEATURES | Produtora

Criada por Rodrigo Teixeira em 2006, a RT Features é hoje uma das principais produtoras audiovisuais brasileiras com destaque no mercado internacional. Seus filmes são reconhecidos mundialmente, tendo sido indicados para mais de 40 prêmios — incluindo seis indicações ao Oscar® e quatro ao Globo de Ouro.

Produziu, entre outros filmes, “Call Me By Your Name” (2017), de Luca Guadagnino, vencedor do Oscar® de melhor roteiro adaptado; “The Lighthouse” (2019), dirigido por Robert Eggers, que ganhou o prêmio máximo da crítica na Quinzena dos Realizadores de Cannes; “Ad Astra” (2019), de James Gray; “Wasp Network” (2019), de Olivier Assayas; “A Vida Invisível” (2019), de Karim Aïnouz, vencedor do prêmio de melhor filme na mostra Um Certo Olhar de Cannes; “Murina” (2021), de Antoneta Alamat Kusijanovic, vencedor do Camera d’Or no Festival de Cannes e “Armageddon Time” (2022), de James Gray. Possui também em seu currículo produções brasileiras de longas-metragens como “O Cheiro do Ralo” (2006), “O Abismo Prateado” (2010), “Tim Maia” (2014), “Alemão” (2014), e a série “O Hipnotizador” (2015).

MACT Productions | Produtora

A MACT Productions é uma produtora cinematográfica sediada em Paris, criada em 1992 por Martine e Antoine de Clermont-Tonnerre. Ela produziu e coproduziu filmes de autor internacionais premiados nos maiores festivais do mundo. O catálogo inclui sucessos notáveis como “Central do Brasil”, de Walter Salles (Urso de Ouro na Berlinale de 1998), “Propriedade Privada”, de Joachim Lafosse, “Etz Limon”, de Eran Riklis, “Hannah Arendt”, de Margarethe von Trotta, e “Caravaggio”, de Michele Placido.

CONSPIRAÇÃO | Coprodutora

Com 10 indicações ao Emmy Internacional, a Conspiração é a produtora independente da América Latina com o maior número de indicações na premiação, sendo vencedora na categoria melhor comédia, com “A Mulher Invisível”. É realizadora de séries como “Fim” (Globoplay), “Sob Pressão” (TV Globo), “Dom” (Prime Video), “Anitta: Made in Honório” (Netflix), “Detetives do Prédio Azul” (Gloob) e “1 Contra Todos” (Fox), além dos shows de não ficção “Viajando com Os Gil” (Prime Video), “Angélica: 50 & Tanto” (Globoplay) e “Se Eu Fosse Luísa Sonza” (Netflix). No cinema, participou dos mais importantes festivais do mundo, como Cannes, Berlim, Sundance, Veneza e Toronto, e foi responsável pelos sucessos de crítica e bilheteria como “Eu Tu Eles” (menção especial de Un Certain Regard), “Casa de Areia” e “2 Filhos de Francisco” – indicação oficial do Brasil ao Oscar® de melhor filme estrangeiro. Atualmente, a produtora prepara títulos como “O Auto da Compadecida 2”, “Ainda Estou Aqui”, “Detetives do Prédio Azul 4”, “A Droga da Obediência” e “Vini Jr”.

GLOBOPLAY | Coprodutora

O Globoplay é a maior plataforma brasileira de streaming, onde os assinantes têm acesso exclusivo a conteúdos originais e licenciados e às produções da Globo. São novelas, séries, realities, humorísticos, filmes, esporte, documentários, infantis e títulos internacionais de sucesso. Com o Globoplay +Canais, além de todo catálogo do Globoplay, o assinante tem ainda a experiência de consumo de 17 canais pagos da Globo, ao vivo e sob demanda. A plataforma também disponibiliza o sinal ao vivo da TV Globo e de outros canais gratuitos. Tudo isso disponível para ver quando e onde quiser.

SONY PICTURES | Distribuidora

A Sony Pictures Entertainment (SPE) é uma subsidiária da Sony Corporation of America, uma subsidiária da japonesa Sony Corporation. As operações globais da SPE abrangem produção, aquisição e distribuição de filmes em cinema, home entertainment, televisão e mídias digitais; uma rede global de canais; operação de estúdio, desenvolvimento de novos produtos audiovisuais, serviços e tecnologias. Tudo isto representa a distribuição de entretenimento em mais de 140 países.

Com presença marcante no mercado nacional, a Sony Pictures distribuiu e/ou coproduziu no Brasil, 22 dos 25 filmes nacionais lançados na década de 90, momento da retomada. Em 2024, através do investimento em inúmeras produções, apostando em novos talentos e diferentes gêneros ao longo dos últimos anos, a Sony chega à marca de mais de 70 filmes nacionais distribuídos e/ou coproduzidos, entre eles: ” Deus é Brasileiro”, “O Auto da Compadecida”, “Carandiru”, “Cazuza”, “Filhos de Francisco 2”, “Meu Nome Não é Johnny”, “Chico Xavier”, “Xingu”, “Tainá”, “Um Tio Quase Perfeito”, “Entre Irmãs”, “Kardec” e “Ninguém é de Ninguém” .