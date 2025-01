O Ministério Público do Acre (MPAC) revelou dados relacionados a crimes de estupro e estupro de vulneráveis no Estado. Até outubro de 2024, foram registrados 844 casos, uma média de quase três ocorrências por dia, considerando o período de janeiro a outubro.

A capital, Rio Branco, lidera os registros, com 356 casos, o que corresponde a 42,18% do total. Cruzeiro do Sul aparece em seguida, com 87 ocorrências (10,31%), seguido por Tarauacá, com 45 casos (5,33%), e Acrelândia, com 31 (3,67%).

O levantamento mostra que a maioria dos casos, 634 registros (75,12%), se refere a estupro de vulneráveis – crime definido pela legislação brasileira como a prática de conjunção carnal ou atos libidinosos com vítimas menores de 14 anos ou incapazes de consentir devido a deficiência ou enfermidade. Outros 210 casos (24,88%) foram classificados como estupro, sem qualificadora.