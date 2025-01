Aldeia Yawanawá sedia 5ª Conferência Indígena sobre a origem da ayahuasca

O Acre sedia, a partir desta sexta-feira (24), a 5ª Conferência Indígena da Ayahuasca. O evento acontece na Aldeia Sagrada Yawanawá, localizada na Terra Indígena Rio Gregório, no município de Tarauacá.

Com organização do Instituto Nixiwaka, da Cooperativa Extrativista Yawanawá e do Instituto Yorenka Tasorentsi, a conferência reúne representantes de dezenas de etnias e lideranças espirituais. A primeira edição também foi realizada em 2017 no Acre. O objetivo do encontro é garantir espaço para que os povos originários discutam questões ligadas à ayahuasca, tradicionalmente utilizada em rituais e cerimônias.

Para chegar até a Terra Indígena Rio Gregório são necessárias três horas de viagem por rodovia e mais dez de barco, partindo de Cruzeiro do Sul, para chegar à aldeia. Entre as etnias participantes estão Apolima-Arara, Huni Kuĩ, Yawanawá, Nukini, Shipibo-Konibo e Guarani Mbyá.

Entre os temas abordados nesta edição estão a proteção dos conhecimentos tradicionais, a repartição de benefícios decorrentes do uso da ayahuasca, a ética em cerimônias realizadas com não indígenas, o papel das mulheres como lideranças espirituais e a legalidade do transporte do chá fora das comunidades.

Além disso, será discutida a criação de um Conselho de Líderes Espirituais Indígenas, que busca influenciar decisões políticas e jurídicas relacionadas ao tema.