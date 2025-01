Alerta! Acre registra 1,2 mil casos prováveis de dengue nas duas primeiras semanas de 2025

Dados do Ministério da Saúde revelam que o estado do Acre teve registrou cerca de 1,2 mil casos prováveis de dengue nas duas primeiras semanas de janeiro, ficando em 7º lugar na lista dos estados com maior número de notificações.

O estado tem ainda, a alarmante taxa de 141,1 casos por 100 mil habitantes, a maior de todo o país, seguido do Espírito Santo, com taxa de 126,6 e de São Paulo com taxa de 61,8 caos por 100 mil habitantes.

Com o apoio do Ministério da Saúde, que deve liberar R$ 2 milhões, o Governo do Acre vem intensificando ações de vigilância e controle. Entre as medidas implementadas estão: a ampliação do atendimento em unidades básicas de saúde; a estruturação de salas de hidratação nos postos de saúde; o reforço nas unidades hospitalares para casos graves; e o treinamento de equipes técnicas de vigilância epidemiológica nos municípios.

A vacina contra a dengue segue disponível para crianças de 10 a 14 anos nas Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps). A Caravana do Ministério da Saúde para o controle das arboviroses chegou ao estado em na última quarta-feira (15).

O governo estadual também tem utilizado novas tecnologias de controle do vetor, incluídas no Plano de Ação para Redução da Dengue e outras Arboviroses, com foco na temporada 2024/2025.

Nova preocupação

Dados epidemiológicos que vêm preocupando as autoridades apontam para um crescimento circulação da variante 3 do vírus da dengue, conhecida como DENV3, em ao menos quatro estados. Segundo o Ministério da Saúde, essa variante não atuava de maneira majoritária no país há pelo menos 17 anos, fazendo com que grande parte da população não tenha contraído, ficando susceptíveis à doença.