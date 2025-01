Alinhamento de seis planetas no dia 25 será primeiro fenômeno astronômico do ano

Conforme o portal Galileu, fenômenos semelhantes já ocorreram no passado. Em junho de 2023, por exemplo, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno se alinharam, criando um espetáculo visível sem a necessidade de instrumentos.

Locais com pouca poluição luminosa oferecem melhores condições para observar o evento. No entanto, a previsão indica que, a partir do dia 21, mesmo áreas urbanas poderão proporcionar uma boa visibilidade dos planetas.

Há também a possibilidade de Mercúrio se tornar visível próximo ao dia 25, o que tornaria o alinhamento ainda mais raro, já que uma configuração desse tipo não é registrada há décadas.