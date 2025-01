Amanda Kimberlly abre boletim de ocorrência após ataques contra sua filha e de Neymar

Amanda Kimberlly, influenciadora digital, se posicionou nas redes sociais sobre os ataques que a herdeira Helena está recebendo constantemente. Durante interação com uma seguidora, a modelo cravou que já adotou as medidas cabíveis contra quem propaga o ódio e persegue a criança. A pequena é a terceira filha de Neymar Jr. e faz sucesso estrondoso na web, com publicações compartilhadas pela criadora de conteúdo, exibindo a rotina da criança.

“Está na hora da mãe da Helena ir atrás das autoridades, pois internet não é terra sem lei”, disparou uma internauta. Kimberlly prontamente se manifestou e mandou um recado claro: “Já fiz o boletim de ocorrência. Quero ver essa pessoa responder isso como crime”. Não é a primeira vez que a beldade defende a menor de idade no ambiente digital. Desde a gravidez divulgada, mensagens ofensivas são enviadas em excesso, com o objetivo de machucá-la e diminuí-la como mãe.

Veja as fotos

Bruna Biancardi, atual companheira do contratado do Al-Hilal Saudi Football Club, já chegou a se posicionar contra a situação: “Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentada”. No final do ano passado, em dezembro, ela enfrentou um perrengue com Helena, que foi parar no hospital: “Ver um filho doente é uma sensação indescritível, de total impotência”. Neymar é pai de Davi Lucca, filho de Carol Dantas, com 12 anos atualmente. Mavie, filha da atual companheira, está com 1 ano e a mesma está grávida de mais uma menina. Ao todo, o esportista já possui 4 sucessores, não descartando a possibilidade de aumentar a família.

Polêmica

Kimberlly, em outubro de 2024, negou que tenha proibido Ney de postar fotos com a sua filha e desmentiu um perfil no Instagram: “De onde você tirou isso? Eu mesma não estou sabendo. Fico pensando, como é a vida e a saúde mental de uma pessoa, muitos fakes que dizem saber tudo. Muitos afirmam sobre a minha vida, agora a pauta é a amamentação da minha filha”.