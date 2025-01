Após anúncio de álbum, fãs da Lady Gaga pedem confirmação de show no Rio

Após a cantora Lady Gaga anunciar que lançará um novo álbum, os fãs brasileiros invadiram as redes sociais da artista, atrás de uma confirmação de um show dela na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Desde novembro, circula um rumor na web de que a cantora faria um megashow gratuito na zona sul do Rio, em maio de 2025 — nos moldes do show realizado por Madonna em maio de 2024. No entanto, até o momento, a informação não foi oficialmente confirmada. Veja tudo o que já se sabe até o momento.

“Você vai comigo pro rio? Fala logo, porque já já não tem mais lugar na casa”, citou um usuário. “Queremos anúncio de copa mãe, não me faz comprar Airbnb à toa”, mencionou outro internauta. “Já anuncia junto COPACABANA, mulher”, escreveu um terceiro, na última publicação de Gaga nas redes sociais.

Em entrevista à CBN Rio concedida em dezembro, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), confirmou que haverá mesmo um evento em Copacabana. Sem anunciar oficialmente o nome de Lady Gaga, o político citou o interesse do público pela artista e afirmou que pretende manter a realização de megashows gratuitos no Rio de Janeiro até 2028.

“O pessoal me proíbe de falar antes do anúncio oficial. Estou com um acordo de confidencialidade, porque eles acham que o prefeito fala demais. Mas eu estou sabendo que vai ter showzaço em Copacabana no início de maio”, declarou. “Eu soube que o pessoal gosta muito de Lady Gaga”.

Apesar do prefeito não ter confirmado a atração do megashow de 2025, o subsecretário de Eventos e Relações Institucionais na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Castro, antecipou, em vídeo publicado nas redes sociais, a confirmação do show de Lady Gaga na capital fluminense em 2025.

Novo álbum de Lady Gaga será lançado em março

Nesta segunda-feira (27), Lady Gaga anunciou o nome e a data de lançamento de seu sétimo álbum de estúdio. O novo projeto da voz de “Shallow” e “Die With A Smile” se chamará “Mayhem” e chegará às lojas físicas e plataformas digitais no dia 7 de março.

“Mayhem” já foi precedido pelo lançamento de duas músicas: “Disease”, que deu um prenúncio da sonoridade dark-pop que deve predominar no álbum, e “Die With A Smile”, dueto com Bruno Mars que foi incluído no disco após fazer sucesso. A segunda canção, inclusive, disputa os troféus de Canção do Ano e Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo no Grammy Awards 2025, que acontece neste domingo (2).