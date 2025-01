Após cirurgia cardíaca, jornalista Ailton Oliveira retorna ao Acre e agradece orações; VÍDEO

O secretário de comunicação da Prefeitura de Rio Branco, Ailton Oliveira, está prestes a retornar ao Acre após passar por um procedimento cirúrgico cardíaco no Hospital Angelina Caron, localizado em Campina Grande do Sul, no Paraná.

A cirurgia, realizada com sucesso, foi necessária devido a complicações cardíacas diagnosticadas anteriormente. O secretário está em processo de recuperação e segue orientações médicas para garantir sua plena reabilitação.

Ailton Oliveira agradeceu o apoio recebido durante o tratamento. “Sou grato às mensagens de força e carinho que recebi de amigos, familiares e colegas de trabalho.”, afirmou.

De volta ao estado, o secretário retomará gradualmente suas atividades na prefeitura, conforme recomendação médica.

