Após perder os pais em desabamento de ponte, jornalista desabafa

Filha de duas vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, entre Tocantins e Maranhão no final de dezembro, a jornalista Sabrina Carneiro deu detalhes sobre como a morte dos pais impactou a família e como se sentiram aliviados de poderem dar um fim digno para Ailson Gomes Carneiro e Elisangela Santos das Chagas.

Para jornalista, a possibilidade de enterrar os pais separados seria injusta, já que sempre estiveram juntos em vida, e que a maior sensação no momento era alívio, apesar de toda a dor e momentos de aflição. “E ainda estamos tristes em saber que tem vítimas que nem foram localizadas após mais de 15 dias”, relatou Sabrina em entrevista ao portal Leo Dias.

De acordo com o jornalista, a estrutura da ponte já demonstrava sinais de deterioração e que vários moradores tinham feito denuncias nas redes sociais e lamentou que a família tenha sido vítima do desastre.

“O que não paro de me questionar é que ninguém, nenhum órgão foi capaz de bloquear uma ponte que estava nessa situação, antes que ela caísse e levasse a minha família e a de outras pessoas. É desumano pensar que essa ponte era só mais uma dentre as mais de 700 no país que se encontram nessa situação”, pontou.