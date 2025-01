Após saída de escola, idoso e criança de 5 anos sofrem acidente em Rio Branco

Na tarde desta sexta-feira (10), um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na Rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco. As vítimas são Mariano Coelho de Lima, de 72 anos, e sua filha, de 5 anos.

De acordo com informações, o idoso havia buscado a criança na escola e retornava para casa quando ambos foram atingidos pela motocicleta, que trafegava no sentido bairro-centro.

Mariano sofreu uma suspeita de fratura na costela e um corte profundo na mão, com exposição de tendão. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar de estar estável, lúcido e orientado no momento do atendimento, o quadro de saúde do idoso requer acompanhamento médico.

A criança apresentou escoriações leves e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, no bairro Sobral, onde recebeu atendimento especializado.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades locais.