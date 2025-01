O lutador acreano Thomas Bryan segue se destacando no MMA. Desta vez, a preparação vem para um novo desafio em território internacional. Logo após conquistar mais um cinturão de campeão, durante campeonato em Porto Velho, ele anunciou que irá lutar na França.

O anuncio foi feito em um vídeo nas redes sociais, onde o lutador assina os papeis do contrato do próximo degrau de sua carreira.

A luta está marcada para o dia 8 de fevereiro, quando Bryan representará o Acre e o Brasil na disputa do título do AEC MMA, uma das principais organizações de artes marciais da França. O combate será uma oportunidade de consolidar sua carreira no cenário internacional.

“Dia 08 de fevereiro seremos o Acre e o Brasil na disputa do título do @aec.mma na França. Conto com toda a torcida de vocês nesse que será um grande desafio em direção ao nosso sonho. Muito obrigado Mestrão @rudimar.fedrigo @jrbjjac @renat0sjr por me guiar e ensinar o caminho até meu sonho. Muito obrigado @bestrong_ac, @nutrilucasfeernandes, @neyamorimac, @esportedoacre, @agency55rounds e @ideal.laserac por confiarem no meu trabalho juntos dominaremos o mundo”, escreveu ele na legenda do vídeo de anúncio.

Confira o vídeo na íntegra: