Após vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, cinema de Rio Branco volta com filme em cartaz

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, continua em destaque nos cinemas e retorna à programação do Cine Araujo em Rio Branco. A decisão de reexibir o longa reflete o sucesso de bilheteria e o impacto cultural da produção, que recentemente levou Fernanda Torres ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama.

A trama, baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, é ambientada nos anos 1970, durante a ditadura militar no Brasil, e acompanha a história da família Paiva. A narrativa explora a vida de Rubens Paiva (Selton Mello), sua esposa Eunice (Fernanda Torres) e seus filhos, abalada pelo desaparecimento de Rubens após sua prisão por militares.

O elenco também inclui nomes como Valentina Herszage, Maeve Jinkings, Humberto Carrão, e Dan Stulbach, entre outros, consolidando a obra como um marco no cenário do cinema nacional.

Desde sua estreia em 7 de novembro de 2024, o filme ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores, mantendo-se em cartaz em diversas redes como Cinemark, Cinesystem e Kinoplex. Além disso, o retorno ao Cine Araujo de Rio Branco reforça sua relevância regional, atraindo novos públicos e os que desejam revisitar a produção nas telonas.

Apesar de ser uma produção original do Globoplay, a plataforma ainda não anunciou a data de lançamento no streaming, o que torna a exibição nos cinemas a principal forma de conferir o longa no momento.

Os horários e locais das sessões podem ser verificados no site oficial do Cine Araujo ou pela plataforma Ingresso.com. Para os amantes do cinema nacional, “Ainda Estou Aqui” segue como uma experiência imperdível.

