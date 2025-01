Árbitro revela em súmula que jogador de time do Acre teria chamado goleiro de ‘preto safado’

Um caso de racismo foi registrado durante a partida entre Porto Velho e Humaitá, conforme relato do árbitro Eliniel Benedito da Silva, do Mato Grosso, na súmula do jogo. O goleiro Digão, do Porto Velho, denunciou que o atacante Alesson, do Humaitá, o chamou de “preto safado” aos 49 minutos do segundo tempo.

ENTENDA: Acusado de cometer racismo contra goleiro, jogador de time do Acre é preso em flagrante

Após o incidente, os jogadores foram conduzidos à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos. O advogado do atacante, Samuel Costa, afirmou que o ocorrido foi resultado de “uma troca de provocações comum em partidas disputadas como essa”.

Registro em súmula

O árbitro Eliniel Benedito da Silva, do Mato Grosso que apitava a partida, registrou em súmula as acusações.

O Porto Velho, por meio de suas redes sociais, repudiou o ato e declarou que “não há espaço para atitudes racistas em nosso esporte ou em nossa sociedade. Respeitar o próximo é um valor essencial que todos devemos cultivar”. O clube também reafirmou o compromisso com uma comunidade unida, onde as diferenças sejam respeitadas.

Por sua vez, o Humaitá-AC informou, na manhã desta quinta-feira, que está à disposição das autoridades para colaborar no esclarecimento do caso. O clube também reforçou seu posicionamento contra o racismo e reiterou sua luta contra qualquer tipo de preconceito no futebol e na sociedade.

As autoridades seguem apurando o caso para determinar os próximos passos. Enquanto isso, o episódio reacende o debate sobre o combate ao racismo no esporte e a importância de medidas firmes para coibir atitudes discriminatórias.