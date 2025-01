Acusado de cometer racismo contra goleiro, jogador de time do Acre é preso em flagrante após partida

O jogador Alesson, do Humaitá, time do Acre, foi preso e encaminhado à delegacia, após uma partida de futebol contra o Gazin Porto Velho.

Alesson foi acusado de ter cometido racismo contra o goleiro Digão, do Gazin. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (22), no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. As informações são do site Hora 1 Rondônia.

O jogador do time acreano teria feito ataques racistas logo após a vitória do time de Porto Velho, que venceu por 3 a 2.

Em resposta, o Humaitá se posicionou sobre o caso. Mas não informou se irá tomar medidas contra o jogador.