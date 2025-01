Arma usada em tiroteio com dois baleados em Sena Madureira é uma 9mm

Um tiroteio ocorrido na madrugada deste sábado (19) deixou duas pessoas feridas na localidade conhecida como Guascor, no quilômetro 2 da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco.

Durante o incidente, uma pistola 9mm, usada no tiroteio, foi retirada das mãos do atirador por um terceiro envolvido, que posteriormente entregou a arma à Polícia Militar. A pistola foi apreendida e deverá ser periciada.

Uma pessoa foi detida pelas autoridades, mas ainda não há confirmação oficial se se trata do atirador ou de outro envolvido que teria trocado tiros com ele. A Polícia Militar e a Polícia Civil trabalham juntas para esclarecer as circunstâncias do caso, que ainda é envolto em mistério.

Até o momento, o 8º Batalhão da Polícia Militar não divulgou nota oficial sobre o episódio.

As investigações continuam, e a expectativa é de que novos desdobramentos surjam nas próximas horas.

Por Radar 104