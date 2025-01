O perfil Nois na Net contou um pouco da história da “Casa Redonda”, em Cruzeiro do Sul, no interior do estado do Acre. O imóvel conta com cinco cômodos, todos eles circulares.

Hoje o seu criador é arquiteto, mas à época de sua construção, Santos Medeiros Fernandes, fazia parte do exército e estava na cidade interiorana a serviço.

De acordo com o apresentador, a dona Idalida, que mora no lugar, disse que o marido teve a ideia de realizar a construção após tomar cinco cervejas. “Eu queria saber, dona Idalina, qual a marca dessa cerveja”, brincou o apresentador.

Confira o vídeo: