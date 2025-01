Associação de portadores de Fibromialgia no Juruá é fundada para dar visibilidade a condição

Em Cruzeiro do Sul, foi fundada a Associação dos Fibromiálgicos do Vale do Juruá (Afivaj) com o objetivo de dar visibilidade e reivindicar direitos a população que sofre com a doença.

Criada em 3 de dezembro de 2024, a Afivaj surgiu através de um grupo de WhatsApp composto de portadores da doença que compartilhavam as dificuldades enfrentadas, após a aproximação os membros resolveram criar uma Associação com capacidade para informar a sociedade e pressionar por melhorias a seu favor.

Apesar do pouco tempo, a associação já conta com 70 membros e obtém parcerias de especialistas em práticas integrativas como auriculoterapia e ventosaterapia, educador físico e advogado, serviços conquistados através do diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul.

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a Fibromialgia afeta cerca de 3% da população brasileira. É uma doença crônica que causa fadiga, fortes dores no corpo e complicações psicológicas como depressão e ansiedade, sintomas capazes de impedir o portador de realizar atividades comuns do dia-a-dia por períodos longos.

A doença pode ser subestimada devido à pouca informação sobre seus efeitos e cuidados, é o que diz a presidente da Afivaj Vângela Maria Rodrigues: “A fibromialgia é invisível, e muitas vezes, os portadores são vistos como preguiçosos. Queremos mostrar que é uma doença real, crônica e que merece respeito e tratamento adequado”.

Para Rodrigues a formação da associação vem para levar informação tanto para os portadores da doença quanto para a população em geral, combater preconceitos e divulgar informações sobre a condição.

Raimunda de Oliveira Mello, de 58 anos, lida com a doença a mais de 10 anos, diz que esperava por ações como essa a bastante tempo e que a iniciativa irá trazer ganhos para os portadores “A associação vai nos favorecer muito, trazendo recursos e possibilitando o acesso a profissionais que ainda faltam na nossa cidade, como reumatologistas. É um avanço que nos dá força para continuar lutando por dias melhores”, ela relata.

A esposa de Francisco Amarildo Carneiro tem a doença e ele a acompanha na batalha contra a doença, ele ressalta que a fibromialgia é uma doença silenciosa, ou seja, não têm sintomas visíveis, somente quem é portador ou convive com quem têm a doença identifica seus efeitos diários. “É uma doença invisível, mas muito dolorosa. Essa iniciativa vai ajudar a combater o preconceito e buscar apoio para as pessoas que sofrem com isso diariamente”, ele conta.

O advogado Taylon Silas é voluntário na associação e atua no auxílio jurídico dos fibromiálgicos, esclarecendo sobre os diretos já garantidos e ainda buscando maneiras de conquistar mais condições a essa população: “Vamos orientar sobre benefícios, isenções fiscais e direitos que ainda não são reconhecidos na nossa sociedade”.

A Afivaj está disponível para novas associações e pode ser contatada através do telefone (68) 99952-1235 ou do perfil de Instagram @afiv.aj.