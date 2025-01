Atenção! Prazo para pagamento da 1ª parcela do IPVA vai até o dia 31; veja calendário

Termina na próxima sexta-feira (31), o prazo para efetuar o pagamento da cota única ou da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), referente ao exercício de 2025, para os automóveis com placas terminadas em 1 ou 2.

O IPVA é um tributo anual obrigatório para proprietários de veículos no Brasil. O imposto garante a regulação do automóvel perante as autoridades. O pagamento da taxa é indispensável para que o proprietário possa obter o licenciamento anual, que é necessário para que o veículo automotor circule de forma legal.

Os donos de veículos com placas de final 1 e 2 já podem realizar o pagamento da conta única ou da primeira parcela, e têm até dia 31 de janeiro para quitar o débito. A segunda e terceira parcela têm prazo de vencimento nos dias 28 de fevereiro e 31 de março, respectivamente.

Para efetuar o pagamento, o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) deve ser emitido pelo proprietário, por meio do site www.detran.ac.gov.br, ou retirado nos postos fiscais do IPVA localizados nas dependências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) ou nas agências da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) em cada município. Os débitos existentes também podem ser consultados por intermédio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

Veja o calendário completo do IPVA 2025:

Com informações da Agência de Notícias do Acre