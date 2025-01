Avanço: Brasiléia reforça atendimento à saúde mesmo no feriadão

Buscando sempre proporcionar o melhor para a população, a Prefeitura de Brasiléia inova ao garantir que, mesmo durante o feriadão, uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e a Farmácia Municipal permaneçam em pleno funcionamento.

Essa medida tem como objetivo assegurar o acesso contínuo a serviços de saúde essenciais, oferecendo suporte aos moradores que necessitam de atendimentos médicos e medicamentos durante o período de folga prolongada.

A UBS Tufic Mizael Saady estará disponível oferecendo os serviços de atendimento médico, odontológico entre vários outros, enquanto a Farmácia Municipal garantirá o fornecimento de medicamentos, evitando que pacientes fiquem desassistidos neste feriado do dia do evangélico.

“Sabemos que a saúde não tira folga, e por isso é fundamental manter a estrutura funcionando para atender a nossa comunidade. Essa é mais uma demonstração do nosso compromisso em oferecer um serviço público de qualidade para todos os moradores”, ressaltou o prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado.

A iniciativa foi recebida com aprovação pela população local, que destacou a importância de ter acesso a serviços de saúde em dias atípicos.

Os horários de atendimento serão das 7:00 horas às 12:00 horas e no período da tarde das 14:00 horas 17:00 horas.

Vale destacar que em todo feriado Brasiléia estará com uma Unidade Básica de Saúde de referência e a farmácia municipal funcionando. Isso demonstra o comprometimento da gestão Carlinhos do Pelado com o bem estar da população brasileense.