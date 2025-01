Baile da Vogue faz pedido curioso para os convidados. Confira!

O Baile da Vogue 2025 acontece só no dia 22 de fevereiro, mas já está dando o que falar. É que junto do convite – que a coluna Fábia Oliveira teve acesso com exclusividade, os famosos receberam o dress code da fantasia que devem usar e um pedido curioso foi o que chamou atenção.

A produção da festa, que será no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, pediu para que as pessoas tomassem cuidado com os trajes, principalmente com adereços de cabeça.

“Acessórios de cabeça são sempre bem-vindos, porém elementos como turbantes e cocares representam símbolos culturais e de resistência de diferentes povos – e por isso, não podem ser esvaziados ou utilizados por indivíduos não pertencentes a esse grupo”, dizia um trecho do texto.

Minorias e apropriação cultural

Numa outra parte, o babalorixá Rodney William, autor do livro Apropriação Cultural, é citado: “É importante não se apropriar de elementos culturais de um grupo minorizado e os retirar de contexto, esvaziando seus significados.”

A organização do evento também pede para que não sejam usados símbolos religiosos. “Alguns cuidados são importantes para celebrar o Baile e o Carnaval de forma respeitosa e sem cometer apropriações culturais”, finalizou.

Tema do Baile

Este ano, o Baile da Vogue tem como tema Voguelândia: O Fantástico Mundo da Moda. A festa será fechada para apenas 1.800 convidados. Para quem quiser acompanhar, a Vogue Brasil, responsável pelo evento, fará a transmissão pelo site, Instagram e TikTok.