Balsa usada na travessia de veículos se desprende e desce à deriva no Rio Caeté

Um novo incidente envolvendo balsas que operam a travessia de veículos na BR-364 ocorreu nesta terça-feira (28) de forma preocupante no rio Caeté, próximo a Sena Madureira, no Acre. Durante a noite, uma embarcação do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), enviada ao local para auxiliar na travessia, se desprendeu e desceu à deriva sem que ninguém percebesse.

A balsa só foi localizada na manhã seguinte, ao longo do rio Caeté. Após ser ancorada, a previsão é de que ela seja levada de volta ao seu local de operação nesta quarta-feira (29), com o auxílio de um rebocador.

O incidente gerou questionamentos entre moradores e usuários da travessia. Muitos se perguntam como uma embarcação de grande porte foi instalada sem segurança adequada na amarração, a ponto de se soltar e descer pelo rio, representando um risco para outras embarcações.

A preocupação com a segurança das operações na região aumentou ainda mais após um acidente fatal na semana passada. Na ocasião, outra balsa, responsável pela travessia de veículos para o DNIT, esteve envolvida na morte de um ribeirinho, que colidiu com a estrutura da embarcação e morreu afogado.

Até o momento, o Deracre não se manifestou sobre possíveis falhas de segurança que possam ter contribuído para a ocorrência. A população cobra respostas e medidas para evitar novas tragédias.