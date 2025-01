BBB 25: Diogo bagunça o jogo ao desordenar alvos no ‘Na Mira do Líder’

Camilla e Thamiris, Vitória e Mateus, Aline e Vinícius foram os escolhidos pelos líderes Vilma e Diogo e estão na mira do líder, uma das duplas será indicada na formação do paredão deste domingo.

Diogo adotou a estratégia de desordenar as escolhas no ‘Na Mira do Líder’.

Sobre Camilla e Thamiris:

Diogo justificou: “Preciso dar o alvo para alguém e fiquei procurando motivos para dar algo. Como tivemos estremecimento na semana, não poderia dar para outra dupla que não fosse elas.”

Sobre Vitória e Mateus: “Votaram na gente na semana passada. A gente votou nele, eles votaram na gente… Acho que a gente continua como um alvo deles.”

Sobre Aline e Vinícius: “Por conta da situação que tivemos nessa última semana. Em comparação com os outros, também tenho motivo para colocá-los como alvos.”

A estratégia de Diogo foi marcada pela tentativa de justificar cada escolha de forma lógica.