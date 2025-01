BBB vem aí? Daniele Hypolito pede exoneração de cargo no governo do RJ

Daniele Hypolito pediu exoneração da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio e aumentou ainda mais os rumores de que será uma das participantes do Camarote do BBB 25. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro desta terça-feira (7/1).

“Exonerar, a pedido e com validade a contar de 07 de janeiro de 2025, Daniele Matias Hypolito do cargo em comissão de assessor especial da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer”, diz o trecho publicado.

O nome de Daniele Hypolito como uma das pessoas na próxima edição do reality já vem circulando há semanas. Neste ano, o programa será competido por duplas. De acordo com os rumores, o irmão da ex-ginasta, Diego Hypolito, é quem vai entrar com ela na casa.