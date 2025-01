A influenciadora Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, pegou outros brothers de surpresa na tarde desta quarta-feira (15/01) ao encontrar fezes de um animal dentro da academia do BBB25. No momento do flagrante, além dela e da musa fitness, os participantes Maike e Gabriel também estavam no espaço e pediram que a sister não tocasse no cocô.

Os brothers malhavam na academia montada na casa do BBB25 no momento do “flagrante”. “Ih, gente! Acho que aqui é um cocôzinho de rato”, disse Giovanna, surpreendendo a irmã e os outros confinados.

“Sério? E aí não pega não, né”, pediu Maike. “Isso, não fica mexendo não. Hmm, leptospirose!”, alertou Gabriel. Giovanna, porém, se corrigiu logo em seguida. “Não deve ser de rato não, deve ser de algum inseto, de rato acho que é maior”, disse.

Se existe mesmo um rato dentro do BBB25, ainda não sabemos. Mas não seria a primeira vez que a casa mais vigiada do Brasil receberia um “participante indesejado” desse tipo.

No BBB20, um rato apareceu na cozinha do Vip já na reta final do programa. Como não poderia deixar de ser, a visita “ilustre” causou frisson entre os telespectadores e internautas.

Na época, a aparição do bichinho causou tanto impacto que os internautas criaram um perfil no Instagram para o animal. A conta “Genilson Rato do BBB” chegou a bater um milhão de seguidores em 24 horas.

Na ocasião, diversos famosos como Bruna Marquezine e Alice Wegmann chegaram a seguir o perfil criado em “homenagem” ao rato. Até alguns ex-BBBs como Victor Hugo, Pyong Lee e Lucas Gallina entraram na brincadeira.