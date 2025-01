Bispo da Universal diz que quem fez faculdade vai ter ‘marca da besta’ na testa

Um vídeo que circula nas redes sociais onde aparece o pastor Wagner Alves, líder da Igreja Universal do Reino de Deus no Rio Grande do Norte, causou bastante polêmica e repercussão. O religioso disse que a “marca de besta”, que consta no livro Apocalipse, vai ser aplicada segundo o nível de escolaridade das pessoas.

De acordo com Alves, a marca vai ser colocada na testa de quem possui ensino superior e diploma universitário, enquanto os que tiverem o ensino fundamental ou médio terão a marca na mão direita. “Não é você que vai querer, não. Vai ter provas que você tem universidade, então a marca vai ser na testa”, disse Alves.

A repercussão do vídeo foi intensa, com internautas reagindo com perplexidade às palavras do pastor. “E se tiver mais de um pós, como vai ser? Vai receber mais de um chip?”, comentou um usuário do X. “E quem trancou a faculdade?”, escreveu outro usuário. “E quem tem mestrado recebe onde?”, disse outro. “Ainda bem que minha cabeça é grande, dá pra fazer várias graduações”, escreveu um internauta.

Veja o vídeo: