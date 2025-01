Bocalom decide assinar decreto de situação de emergência por conta do avanço das arboviroses

O prefeito Tião Bocalom decidiu decretar situação de emergência em Rio Branco, por conta do aumento de casos de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. O documento será assinado na tarde desta quinta-feira (23), em seu gabinete.

O gestor segue a decisão já tomada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que publicou o mesmo decreto no último dia 9 de janeiro. “Fica declarada situação de emergência em saúde pública no Estado do Acre, em decorrência da multiplicação de casos de síndromes febris ocasionadas por arboviroses e do aumento de atendimentos relacionados nas unidades públicas de saúde”, afirma o documento.

Até a 52ª semana epidemiológica de 2024, foram notificados 6.346 casos prováveis de Dengue, o que representa um aumento de 19,3% em comparação com o ano anterior, além de 1 óbito confirmado. Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Epitaciolândia lideram o ranking.