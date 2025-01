Bocalom decreta situação de emergência em razão do aumento de casos de arboviroses em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, convocou coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (23), para anunciar o decreto de emergência em saúde, devido às arboviroses.

De acordo com o prefeito, a principal causa para o decreto de 90 dias, com possível prorrogação por mais 90, é a dengue. Contudo, outras doenças também receberão atenção.

O decreto passa a valer a partir da assinatura do decreto, mas será publicado apenas na próxima edição do Diário Oficial do Estado.

“Quem se lembra que em 2021 nós chegamos aqui na prefeitura a dengue estava explodindo. A gente não quer que isso aconteça novamente, então, por isso, essa declaração de situação de emergência. O secretário está tomando todas as ações possíveis com sua equipe “, ressaltou o prefeito.

Com o decreto, novas contratações de serviços e pessoal, assim como compras de produtos para o combate à dengue, serão realizadas. As contratações podem também impactar no chamamento de médicos do último concurso realizado, que podem chegar até 31 novos profissionais. Atualmente a cidade conta com cerca de 800 notificações de casos de dengue na capital.