Bocalom e Gladson reforçam parcerias para avanços em Rio Branco e para o Carnaval de 2025

Na tarde desta quarta-feira (22), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, fez uma visita institucional ao governador Gladson Cameli. Durante o encontro, os gestores discutiram ações prioritárias para a capital, alinharam projetos de obras estruturantes e definiram parcerias estratégicas. Entre os temas abordados, também estiveram os preparativos para o Carnaval de 2025.

Segundo o prefeito da capital a parceria com o governo estadual tem sido essencial para enfrentar os desafios de um estado com limitações econômicas, como o Acre.

“Nós já estamos em um Estado pobre. Todo mundo sabe disso. Muitas dificuldades no dia a dia da vida. Eu acho que essa parceria que a gente está estabelecendo desde a eleição, que continua com o nosso governador Gladson, que é como ele falou, é uma parceria que não ficou apenas no âmbito das eleições, mas que vai continuar daqui para frente.”

O governador Gladson Cameli destacou a importância de trabalhar de forma integrada com a gestão municipal.

” É aquilo que eu sempre tenho falado e quero reafirmar que essa nossa união, a parceria, ela não foi só no período de eleição, foi justamente para tratarmos várias ações que vêm de fato melhorar a vida das pessoas. Ao mesmo tempo tratamos aqui, eu e o prefeito juntos, falamos do carnaval, que vai ser ali no centro da cidade, próximo ao comando da Polícia Militar, da prefeitura, para que façamos ali um carnaval que, de fato, seja o carnaval das famílias com uma estrutura e que seja sempre cada vez melhor do que os anos passados.”

Os gestores destacaram que a parceria entre a prefeitura e o governo também abrange a busca por recursos para o avanço de obras relevantes e outros equipamentos que atendam às necessidades da cidade.

” Isso é muito importante porque a gente alinha a questão das obras estruturantes que a nossa capital precisa ter. Então, eu acho que tudo isso que a gente está fazendo aqui é pensando sempre no melhor para a população.”

” Esse é um momento de união, de unir e otimizar nossas equipes. Falamos também dos investimentos, falamos de partido também, mas o que importa é que estamos alinhados e vamos honrar o compromisso com a população.”