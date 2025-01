Bocalom entrega premiação do concurso natalino da Acisa; “vocês alegraram o coração das pessoas”

Com a chegada do fim de janeiro, as luzes de Natal começam a ser apagadas, encerrando o período comemorativo das festividades de final de ano de maneira definitiva.

Além do apagamento das luzes, os enfeites também serão retirados.

O ato foi realizado pelo prefeito Tião Bocalom, após seu retorno da Lua de Mel, como primeira agenda de retorno depois do período de descanso junto a nova esposa.

O evento aconteceu na Praça da Revolução, em frente a prefeitura de Rio Branco, e marcou também a entrega dos premios do concurso natalino, que premiou casas, carros, ruas, comércios e até mesmo bicicletas ornamentadas para o Natal.

Ao todo foram 11 categorias.

Bocalom destacou a adesão da população para a campanha de natal realizada pela prefeitura em conjunto com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

“Cada luzinha disso aqui representa Jesus Cristo, que veio aqui trazer alegria, trazer esperança, trazer fé. E vocês que participaram dessas premiações, que enfeitaram as casas, as ruas, os carros, vocês levaram alegria para os corações das pessoas, e esse é o objetivo desse projeto”, disse o prefeito.

O evento também marca o encerramento das atividades da pista de patinação no gelo, que funcionou durante trinta dias na capital acreana.

Ao todo, foram mais de nove mil visitantes, com cerca de 300 atendimentos diários.

O espaço aceitou pessoas dos 2 aos 65 anos, funcionando das 16h às 22h, de segunda a sexta, começando uma hora mais cedo aos sábados e domingos.

Assim como a premiação natalina, a pista de patinação também foi realizada em conjunto com a Acisa.

Os critérios considerados para a avaliação de cada uma das categorias foram a criatividade, originalidade, sustentabilidade, ornamentação natalina. Além disso em em casos de comércios, residências e carros, os documentos precisam estar regularizados. É importante destacar que as três categorias relacionadas à fotografia ainda não teve seus vencedores anunciados.

Confira os vencedores de todas as categorias:

Bares e Restaurantes:

Maria e João Doceria – R$20.000

Doce Deleite – R$15.000

Du Vallegas – R$10.000

Bicicletas:

Murillo de Melo Menezes – R$1,500.

Viviane Santiago da Silva – R$1,100.

Matheus Ricardo de Souza Dantas – R$1.000.

Carro antigo:

Rômulo Moraes do Nascimento – R$ 5.000

Ana Paula da Silva Xavier – R$ 4.000

Frederico Zani – R$ 3.000

Carro Comum:

Samuel Barbosa Macedo – R$ 5.000

Rodonilton Pontes de Souza – R$ 4.000

Renata Alves Buchmeier Oliveira – R$ 3.000

Comércio:

Star Motos Ltda – R$ 20.000

Doce Regionais – R$ 15.000

Exclusivité Papelaria – R$ 10.000

Motocicletas:

Josias Santiago da Silva – R$ 3.000

Marcos Antônio Lopes de Souza – R$ 2.500

Karla Katrine Neri Teles – R$ 2.000

Residência:

Belo Jardim

Maria Railza Ferreira Da Silva – R$ 4.000

Marilene Rodrigues Da Silva – R$ 3.000

Gabriela Morais Machado Belo – R$ 2.000

Cadeia Velha

Maria Jose Das Graças Ferreira Brazil – R$ 4.000

Maria Juscileide Vale Justa Lima – R$ 3.000

Mariza Vasconcelos Macambira Guiomard Santos – R$ 2.000

Calafate

Adriano Pinho Cavalcante – R$ 4.000

Leandro Rocha Dos Santos – R$ 3.000

Gleycilene Araújo De Oliveira – R$ 2.000

Estação Experimental

Aurilio Fernandes De Lima – R$ 4.000

Anny Gabrielly Oliveira De Lima – R$ 3.000

Sebastiana Ferreira Alves – R$ 2.000

Floresta

Eliane Maria Soares – R$ 4.000

Maria Souza Da Silva – R$ 3.000

Gilberto Gil Amorim Rocha – R$ 2.000

Baixada

Suzane Menezes De Souza – R$ 4.000

Marcos Freitas Da Silva – R$ 3.000

Maria Antônia Pereira Da Silva – R$ 2.000

São Francisco

Adriana Elizabete De Souza R$4.000

Catarina De Oliveira – R$ 3.000,00

Souza São Francis

Raely Caetano Marques – R$2.000

6 de agosto

Maria Ribeiro Da Silva – R$4.000

Maria Cezário De Lima Da Silva – R$ 3.000

Juliana Silva Soares – R$ 2.000

Vila Acre

Adelinda Violeta Pinto Pereira – R$ 4.000

Aderina Montenegro Ribeiro – R$ 3.000

Maria Luzinete Moraes De Oliveira – R$ 2.000,00

