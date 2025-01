Bolsonaro: ‘Eu vou para a cadeia, não vou fugir do Brasil’

Rebatendo hipótese sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira (23) que não vai fugir do Brasil. Ele é investigado em três inquéritos: tentativa de golpe de Estado, falsificação de cartões de vacina e apropriação indevida de joias dadas pela Arábia Saudita.

“Eu vou para a cadeia, eu não vou fugir do Brasil. Eu podia ter ficado lá quando eu fui para os Estados Unidos. Quando eu fui para a posse do Milei, eu poderia ter ficado, mas vim para cá, sabendo de todos os riscos que estou correndo”, declarou o ex-presidente em entrevista à “CNN Brasil”.

É a segunda vez nesta semana que Bolsonaro comenta a possibilidade de fuga. Na última segunda (20), o ex-presidente afirmou que a retenção de seu passaporte não o impediria de “fugir” do Brasil. A apreensão do passaporte ocorreu em fevereiro de 2024, durante investigações sobre possíveis tentativas de golpe de Estado.

Bolsonaro pediu a devolução do passaporte para poder participar da cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Moraes, no entanto, negou o pedido.

Jair Bolsonaro foi representado pelo filho, Eduardo Bolsonaro, que foi acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

“Isso é uma ação do governo brasileiro, porque tem influência dentro do Supremo, que foi uma negativa para um convite de um chefe de Estado, que eu acho até que repercussão seria menor com a minha ida, do que com a minha ausência”, destacou o ex-presidente na entrevista.